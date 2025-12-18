Бузова посоветовала россиянам больше ныть

Певица Ольга Бузова посоветовала справляться со стрессом с помощью нытья

Российская певица Ольга Бузова рассказала, как справляется с нагрузкой в конце года. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка подтвердила, что к концу года все начинают «потихонечку сходить с ума» и находятся в шоке. Она сообщила, что в декабре бороться с загруженным графиком и недосыпом ей особенно помогает нытье. Бузова заявила, что «не стесняется и ноет» подписчикам в соцсетях и членам своей команды на съемках, после чего ей становится легче.

«Мои хорошие, держимся, потому что нас всех ждет 1 января! Этот тот день, когда можно выключить мозг, отключить будильники, включить Бузову и насладиться тишиной», — подытожила певица.

Ранее Бузова пожаловалась на хроническую усталость и отсутствие нормального сна. Артистка рассказала, что по утрам ей не помогают кофе и контрастный душ, из-за чего ей тяжело даже встать с кровати.