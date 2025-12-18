Девушка прочитала старую переписку бойфренда и стала себе отвратительна

Пользовательница Reddit с ником Woofmeowbarkhiss пожаловалась на то, что проверила содержимое смартфона своего бойфренда и теперь не понимает, как дальше строить с ним отношения. По ее словам, корнем проблемы стало то, что они с избранником договорились не смотреть порнографию, так как считают это эмоциональной изменой.

«Примерно год назад я просмотрела его телефон и обнаружила в его истории посещений на Reddit две вещи. Первая — фотография женщины с огромной грудью. Размер каждой груди был сравним с мячом для пляжного волейбола. Вторая — фейковая ссылка на утечку видео мастурбации известной личности. Я поискала информацию о ней, и оказалось, что у нее тоже довольно внушительные размеры груди», — пожаловалась автор, добавив, что схожими размерами может похвастаться предыдущая сексуальная партнерша ее бойфренда, в то время как сама она своей грудью не гордится.

Спустя год девушка повторно проверила телефон своего молодого человека, но уже целенаправленно ввела запрос «порно». Так она нашла его переписку четырехлетней давности с той самой бывшей. В ней оказалось очень много интимных сообщений о ее груди, парень даже несколько просил собеседницу прислать фотографии этой части тела и признавался, что она его возбуждает.

«Что делает ситуацию в сто раз хуже, так это то, что за все годы наших отношений мой парень никогда не просил прислать фотографии груди. Он вообще почти не обращает внимания на мою грудь ни во время секса, ни в другое время. Я много раз говорила ему, что это меня смущает, и все равно ничего. Тот факт, что он был так одержим ее грудью и раньше смотрел на фотографии женщин с большой грудью, вызывает у меня отвращение», — написала оскорбленная девушка.

Она добавила, что это повергло ее в крайнее отчаяние и теперь она чувствует себя «неуверенной и отвратительной». Более того, девушка испытывает сильный дискомфорт при мысли о том, что бойфренд рано или поздно увидит ее обнаженной, и раздумывает, как бы навсегда спрятать грудь от него.

