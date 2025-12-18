Для россиян подготовят новые требования при ввозе машин

В Минпромторге предложили обязать устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

В министерстве промышленности и торговли России предложили обязать физлиц ставить устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), также известные как кнопки SOS, на автомобили, которые ввозят граждане для собственных нужд. Об этом сообщает ТАСС.

Как напомнили в Минпромторге, ранее требование об обязательной установке «тревожных кнопок» на все машины, которые ввозятся или собираются в России, было отменено. В результате за 2024 и 2025 годы частники ввезли около 780 тысяч автомобилей, но они «не могут воспользоваться возможностями вызова экстренных оперативных служб, поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности».

В ведомстве отметили, что сегодня на территории страны эксплуатируется более 12,9 миллиона транспортных средств, оснащенных оборудованием, а с 2015 года в экстренные службы через систему ЭРА-ГЛОНАСС поступило свыше 506 тысяч вызовов.

При этом уточняется, что только в 2025 году на 84 процента увеличилось число звонков, поступивших в автоматическом режиме при срабатывании средств безопасности в автомобилях, которые попали в аварии.

«Учитывая изложенное, проектом постановления предлагается отменить действие моратория на оснащение УВЭОС единичных транспортных средств, ввезенных физическими лицами для собственных нужд», — заключили в министерстве.

