Драгоценный металл подорожал до максимума с начала века

Платина подорожала до максимума с 2008 года из-за опасений дефицита

Стоимость платины в четверг, 18 декабря, почти достигла двух тысяч долларов за тройскую унцию, став максимальной с начала века, а именно с 2008 года. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет «Интерфакс».

К моменту написания материала цена драгоценного металла выросла на 1,73 процента, до 1971,65 доллара за унцию.

С начала года она увеличилась в 2,2 раза. Только накануне палладий преодолел отметку в 1900 долларов за унцию, поднявшись до максимума с лета 2011 года.

Драгметалл обновляет ценовые рекорды на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики в США и опасениях дефицита. Последние разгоняют также цены на серебро и палладий, который дорожает на 3,3 процента до максимальных за три года 1777 долларов за унцию.