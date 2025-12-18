Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 18 декабря 2025Наука и техника

Раскрыты размеры складного iPhone

Складной iPhone получит дизайн-книжку и два экрана — на 5,5 и 7,76 дюйма
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Складной iPhone получит компактные габариты. Об этом говорится в сообщении немецкого блога iPhone-Ticker.de.

По словам авторов медиа, в их распоряжении оказались чертежи проекта складного смартфона Apple. Они обратили внимание, что девайс будет иметь форм-фактор книжки: состоять из двух половин, соединенных шарниром. Специалисты раскрыли размеры гаджета — каждая половина будет иметь высоту 120 и ширину 83,8 миллиметра.

Чертежи предполагаемого складного iPhone указывают на то, что аппарат получит внешний экран диагональю всего 5,5 дюйма. Для сравнения, компактный iPhone 12 mini, вышедший в 2020 году, имеет 5,4-дюймовый дисплей. В разложенном виде внутренний гибкий экран получит диагональ 7,76 дюйма. Он будет немного меньше, чем 8,3-дюймовый планшет iPad mini.

В сложенном виде смартфон получит толщину 9,6 миллиметра, в разложенном — 4,8 миллиметра. Это меньше, чем у ультратонкого iPhone Air, который появился в сентябре, — 5,6 миллиметра. Ради тонкого корпуса основную камеру и часть внутренних деталей разместят в выносном блоке на задней панели, как у iPhone Air.

Apple должна представить свой первый складной смартфон осенью 2026 года.

В середине декабря источники издания The Information заявили, что второе поколение iPhone Air окажется дешевле первого поколения смартфона и получит две камеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Наркотики и бомбу нашли у готовившего подрыв моста в российском городе

    Кремль пообещал ответить на конфискацию российских активов Западом

    В ВСУ рассказали о последствиях российских атак по мостам в Одесской области

    В Китае спрогнозировали гибель десятков миллионов людей в случае вторжения в Калининград

    На Украине разработали «Сирко» для разминирования

    Мировые цены на золото выросли до максимума

    Дочь Пескова показала фигуру в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok