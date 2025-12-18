Раскрыты размеры складного iPhone

Складной iPhone получит дизайн-книжку и два экрана — на 5,5 и 7,76 дюйма

Складной iPhone получит компактные габариты. Об этом говорится в сообщении немецкого блога iPhone-Ticker.de.

По словам авторов медиа, в их распоряжении оказались чертежи проекта складного смартфона Apple. Они обратили внимание, что девайс будет иметь форм-фактор книжки: состоять из двух половин, соединенных шарниром. Специалисты раскрыли размеры гаджета — каждая половина будет иметь высоту 120 и ширину 83,8 миллиметра.

Чертежи предполагаемого складного iPhone указывают на то, что аппарат получит внешний экран диагональю всего 5,5 дюйма. Для сравнения, компактный iPhone 12 mini, вышедший в 2020 году, имеет 5,4-дюймовый дисплей. В разложенном виде внутренний гибкий экран получит диагональ 7,76 дюйма. Он будет немного меньше, чем 8,3-дюймовый планшет iPad mini.

В сложенном виде смартфон получит толщину 9,6 миллиметра, в разложенном — 4,8 миллиметра. Это меньше, чем у ультратонкого iPhone Air, который появился в сентябре, — 5,6 миллиметра. Ради тонкого корпуса основную камеру и часть внутренних деталей разместят в выносном блоке на задней панели, как у iPhone Air.

Apple должна представить свой первый складной смартфон осенью 2026 года.

В середине декабря источники издания The Information заявили, что второе поколение iPhone Air окажется дешевле первого поколения смартфона и получит две камеры.