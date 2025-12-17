Реклама

Наука и техника
09:54, 17 декабря 2025Наука и техника

Apple придумала способ улучшить провальный iPhone

The Information: Продолжение провального iPhone Air будет стоить дешевле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Второе поколение iPhone Air окажется дешевле первого поколения смартфона и получит две камеры. Об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа напомнили, что модель Air провалилась на рынке — девайс получил смешанные отзывы потребителей и оказался непопулярным. Инсайдеры выяснили, что Apple намерена через полтора года выпустить второе поколение телефона и исправить ошибки оригинальной модели.

Одним из способов улучшить аппарат назвали снижение цены. В настоящий момент iPhone Air стоит 999 долларов, или около 80 тысяч рублей. По словам специалистов The Information, американский IT-гигант задумался снизить цену на новый аппарат, но пока неизвестно, до какого уровня. Однако вряд ли он будет стоить дешевле iPhone 17, который доступен за 799 долларов, или около 64 тысячи рублей.

Также в Apple захотели оснастить iPhone Air 2 второй камерой. Оригинальный гаджет получил одну 48-мегапиксельную с 2-кратным оптическим зумом. Скорее всего, девайс выйдет весной 2027 года.

Главной особенностью iPhone Air считается ультратонкий корпус — он имеет толщину всего 5,6 миллиметра. При этом смартфон получил всего одну камеру, устаревший USB-порт и аккумулятор емкостью всего 3149 миллиампер-часов.

В середине декабря издания SamMobile сообщило, что Samsung поднимет цены на модули памяти, из-за чего iPhone могут подорожать. Цены на оперативную память выросли из-за бума искусственного интеллекта (ИИ).

