Наука и техника
16:44, 16 декабря 2025Наука и техника

iPhone подорожают из-за Samsung

SamMobile: Цены на iPhone вырастут из-за дефицита памяти партнера Samsung
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Samsung поднимет цены на модули памяти, из-за чего iPhone могут подорожать. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Журналисты напомнили, что Samsung и SK Hynix — два основных поставщика модулей памяти для Apple. Американский IT-гигант имеет долгосрочные контракты с каждым поставщиком, и в 2026 году их придется продлевать. Специалисты полагают, что с учетом бума искусственного интеллекта (ИИ) и дефицита памяти Samsung заключит контракт на очень выгодных для себя условиях.

В материале говорится, что смартфоны Apple, скорее всего, подорожают в 2026 году, и Samsung сыграет в этом не последнюю роль. Авторы отметили, что в южнокорейской корпорации за производство смартфонов и памяти отвечают разные подразделения, и они пока не смогли договориться о ценах на микросхемы.

«Если подразделение Samsung по производству памяти не пойдет навстречу собственному мобильному подразделению, можете быть уверены, что оно вряд ли предложит Apple выгодную сделку», — заметили журналисты. Вместе с тем из-за роста цен на модули памяти Samsung по итогам 2026 года может получить гигантскую прибыль.

Ранее источники издания The Elec заявили, что Samsung отказалась от внедрения новых функций в свои смартфоны из-за конкуренции с Apple. Компания будет экономить на производстве смартфонов, чтобы избежать роста цен.

