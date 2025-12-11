Реклама

02:01, 12 декабря 2025Наука и техника

Samsung ухудшит свои смартфоны из-за Apple

Samsung не будет улучшать смартфоны ради экономии и конкуренции с Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Firdous Nazir / NurPhoto via Getty Images

Корпорация Samsung отказалась от внедрения новых функций в свои смартфоны из-за конкуренции с Apple. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Источники выяснили, что IT-гигант из Южной Кореи планировал заметно улучшить новые смартфоны Galaxy S26 по сравнению с предшественниками. При этом в фирме собирались немного поднять цены на устройства. Однако из-за того, что Apple не стала менять цены на новые iPhone, в Samsung отказались от апгрейда.

Журналисты медиа в качестве примера заметили, что базовый Galaxy S26 получит почти те же характеристики, что и Galaxy S25. Смартфон будет отличаться лишь увеличенной с 4000 до 4300 миллиампер-часов батареей и некоторыми новыми деталями в прошивке. Специалисты подчеркнули, что фактически Samsung ухудшит свои смартфоны, чтобы сохранить прибыль.

При этом серьезного обновления не получит и флагманский Galaxy S26 Ultra. Вероятно, аппарат выйдет с тем же набором камер, что Galaxy S22, появившийся в 2022 году.

Ожидается, что Samsung представит новую линейку смартфонов в феврале. В серию войдут модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Ранее журналисты издания 9to5Google заявили, что корпорация Samsung адаптировала дизайн Liquid Glass, который появился в iOS 26 в 2025 году. Они пришли к такому выводу после изучения прошивки One UI 8.5.

