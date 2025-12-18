Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:50, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Стало известно об испуге в ЕС из-за российского ответа на кражу активов

FT: В ЕС напуганы заявлениями Путина об ответе на кражу активов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Европейские лидеры напуганы заявлениями президента России Владимира Путина об ответе за кражу российских активов, к этой идее стали относиться еще более настороженно, пишет Financial Times (FT).

«Угрозы Москвы принять ответные меры против западных компаний в связи с решением ЕС (Евросоюза — прим. "Ленты.ру") о бессрочном замораживании активов России усилили опасения в некоторых европейских столицах», — говорится в материале.

Речь в частности идет о странах, которые с опаской относятся к использованию этих средств для поддержки УкраиныБельгии, Италии и Австрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о письме президенту России Владимиру Путину, в котором он поинтересовался о возможной реакции Москвы на конфискацию ЕС российских активов. По его словам, в ответном письме Москва предупредила о «решительном ответе с использованием всех инструментов международного права».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Россиянин зарезал возлюбленную на одной из улиц города и скрылся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok