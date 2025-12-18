Стало известно об испуге в ЕС из-за российского ответа на кражу активов

Европейские лидеры напуганы заявлениями президента России Владимира Путина об ответе за кражу российских активов, к этой идее стали относиться еще более настороженно, пишет Financial Times (FT).

«Угрозы Москвы принять ответные меры против западных компаний в связи с решением ЕС (Евросоюза — прим. "Ленты.ру") о бессрочном замораживании активов России усилили опасения в некоторых европейских столицах», — говорится в материале.

Речь в частности идет о странах, которые с опаской относятся к использованию этих средств для поддержки Украины — Бельгии, Италии и Австрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о письме президенту России Владимиру Путину, в котором он поинтересовался о возможной реакции Москвы на конфискацию ЕС российских активов. По его словам, в ответном письме Москва предупредила о «решительном ответе с использованием всех инструментов международного права».

