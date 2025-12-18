Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 18 декабря 2025Мир

Генсек НАТО раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Рютте: Для Украины рассматривается многоуровневая система гарантий безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В настоящее время западными союзниками Украины рассматривается многоуровневая система гарантий безопасности, которая может стать частью будущего мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Anadolu.

Основой архитектуры безопасности Украины, по словам Рютте, станут ее собственные Вооруженные силы. При этом второй уровень будет включать поддержку со стороны «коалиции желающих», возглавляемой Великобританией и Францией, а третий — гарантии со стороны Соединенных Штатов.

«В настоящее время продолжаются дискуссии о том, что именно будут означать [гарантии со стороны США], и как будет выглядеть этот коллективный пакет гарантий безопасности», — добавил генсек НАТО.

Ранее Рютте заявил, что США, Венгрия и Словакия выступили против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вступление страны в альянс будет невозможно, если несколько его участников выразят свое несогласие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Наркотики и бомбу нашли у готовившего подрыв моста в российском городе

    Кремль пообещал ответить на конфискацию российских активов Западом

    В ВСУ рассказали о последствиях российских атак по мостам в Одесской области

    В Китае спрогнозировали гибель десятков миллионов людей в случае вторжения в Калининград

    На Украине разработали «Сирко» для разминирования

    Мировые цены на золото выросли до максимума

    Дочь Пескова показала фигуру в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok