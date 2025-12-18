Генсек НАТО раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Рютте: Для Украины рассматривается многоуровневая система гарантий безопасности

В настоящее время западными союзниками Украины рассматривается многоуровневая система гарантий безопасности, которая может стать частью будущего мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Anadolu.

Основой архитектуры безопасности Украины, по словам Рютте, станут ее собственные Вооруженные силы. При этом второй уровень будет включать поддержку со стороны «коалиции желающих», возглавляемой Великобританией и Францией, а третий — гарантии со стороны Соединенных Штатов.

«В настоящее время продолжаются дискуссии о том, что именно будут означать [гарантии со стороны США], и как будет выглядеть этот коллективный пакет гарантий безопасности», — добавил генсек НАТО.

Ранее Рютте заявил, что США, Венгрия и Словакия выступили против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вступление страны в альянс будет невозможно, если несколько его участников выразят свое несогласие.