Россия
17:13, 18 декабря 2025Россия

Глава Генштаба раскрыл подробности боев за один из городов в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ продолжают уничтожение заблокированных в Димитрове бойцов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают уничтожение заблокированных в городе Димитров Донецкой народной республики (ДНР) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности боев раскрыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове», — обозначил Герасимов.

По данным главы Генштаба, на данный момент российские военные контролируют около половины города.

Ранее сообщалось, что за сутки при боях за Димитров ВСУ лишились более 545 бойцов, а также пяти боевых бронированных машин, десяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

