Россия
13:05, 18 декабря 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в одном из городов в зоне СВО

Минобороны: ВС России продолжают уничтожение ВСУ в городе Димитров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в городе Димитров Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров Донецкой народной республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось пресечь попытки прорыва украинских штурмовиков со стороны Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейск. ВСУ попытались прорваться по лесополосам, отметили в оборонном ведомстве.

За сутки противник лишился более 545 бойцов, пяти боевых бронированных машин, десяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

В ночь на 18 декабря системы противовоздушной оборон (ПВО) сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Больше всего дронов — 31 — удалось засечь и сбить в Брянской области. Пять БПЛА ликвидировали над Черным морем.

    Обсудить
