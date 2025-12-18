Реклама

Россия
16:08, 18 декабря 2025Россия

Госдума изменила описание герба России

Госдума приняла закон о закреплении крестов в описании герба России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон изменяющий описание герба России. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», закрепляя в описании символа наличие крестов над коронами и державой.

В пояснительной записке авторы инициативы подчеркнули, что, несмотря на подробное описание герба и наличие его изображений в федеральном законе, встречаются случаи затирания или замены крестов другими символами. По их задумке, изменение поможет предотвратить искажение одного из официальных символов России.

Ранее депутаты приняли закон против «крестопада», запрещающий использование изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая норма обеспечит бережное и уважительное отношение к ним.

