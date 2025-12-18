Губернатор прокомментировал атаку на Ростов-на-Дону

Слюсарь: В Ростове-на-Дону БПЛА атаковал строящийся дом

В Ростове-на-Дону украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал строящуюся многоэтажку. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре российского города.

Также местные жители сообщили о пожаре в частном секторе в Батайске.