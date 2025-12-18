Серия взрывов прозвучала в российском городе

Серия взрывов прозвучала в Ростове-на Дону

Серия взрывов прозвучала в Ростове-на-Дону, также наблюдается пожар в соседнем Батайске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» на севере и в центре российского города. Также в небе наблюдались яркие вспышки. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 15 декабря, украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, один из них упал в частном секторе. В сети появились кадры поражения дрона средствами ПВО.