В российском городе произошел пожар после взрывов

В частном секторе Батайска после серии взрывов произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, к месту происшествия выдвинулись экстренные службы. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Батайске загорелись два частных дома. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре российского города.