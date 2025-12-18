Реклама

08:29, 18 декабря 2025

Иностранец ответил за теракт на БАМе

Белорус Еремеев получил 22 года за взрыв в Северомуйском туннеле на БАМе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд огласил приговор в отношении гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, виновного во взрыве в Северомуйском туннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранца приговорили к 22 годам лишения свободы и миллионному штрафу. Его машину конфисковали.

Как установил суд, в октябре 2023 года Еремеев во время общения с неустановленным лицом в мессенджерах согласился вступить в террористическое сообщество за деньги. По заданию куратора он забрал самодельные взрывные устройства (СВУ) с пультами дистанционного управления из тайника и прошел обучение минно-взрывному делу.

В ноябре мужчина ввез СВУ в Россию, а затем установил их ночью на один из участков БАМа и следующих по нему составах. В результате подрыва оказались поражены цистерны и оборудования на общую сумму более 100 миллионов рублей. Произошедшее назвали терактом.

