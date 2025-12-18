Катя Лель захотела прожить 12 жизней

Певица Катя Лель заявила, что отправится в Тибет проживать 12 кармических жизней

Катя Лель планирует в будущем году посетить Тибет с паломничеством. Об этом она рассказала в интервью «КП».

Отвечая на вопрос о своих целях на будущий год, исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что намерена прожить 12 кармических жизней.

«Хотела посетить Тибет в мае. 2026 год будет очень значимый, год лошади, когда ты можешь прожить 12 кармических жизней. Если попасть в святое место, мощное по энергиям, сможешь пройти очень серьезное воплощение. Такая мечта», — заявила Лель.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Катя Лель назвала своими покровителями представителей внеземных цивилизаций.