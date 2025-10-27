Катя Лель предупредила о наказании за насмешки над верой в НЛО

Певица Катя Лель назвала инопланетян своими покровителями

Заслуженная артистка России Катя Лель назвала своими покровителями представителей внеземных цивилизаций. Ее цитирует Общественная служба новостей.

Певица призналась, что часто видит в небе неопознанные летающие объекты (НЛО). По ее словам, инопланетяне являются ее покровителями, а за насмешки над верой в пришельцев можно получить строгое наказание.

«Те, кто себе позволял как-либо издеваться над моими рассказами, сильно наказывались», — подчеркнула Лель.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Катя Лель искренне верит в существование инопланетян, но высказывается о них ради привлечения внимания к своей персоне.