Катя Лель предупредила о наказании за насмешки над верой в НЛО

Певица Катя Лель назвала инопланетян своими покровителями
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель назвала своими покровителями представителей внеземных цивилизаций. Ее цитирует Общественная служба новостей.

Певица призналась, что часто видит в небе неопознанные летающие объекты (НЛО). По ее словам, инопланетяне являются ее покровителями, а за насмешки над верой в пришельцев можно получить строгое наказание.

«Те, кто себе позволял как-либо издеваться над моими рассказами, сильно наказывались», — подчеркнула Лель.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Катя Лель искренне верит в существование инопланетян, но высказывается о них ради привлечения внимания к своей персоне.

