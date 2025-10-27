Катю Лель заподозрили в пиаре на инопланетянах

Продюсер Рудченко: Певица Катя Лель рассуждает об НЛО для привлечения внимания

Продюсер Павел Рудченко заявил, что заслуженная артистка России Катя Лель рассуждает об инопланетянах ради привлечения внимания к своей персоне. Его цитирует «Абзац».

По словам медиаменеджера, Лель действительно верит в существование пришельцев. В то же время ее регулярные высказывания о внеземных цивилизациях являются дополнительным пиаром, считает Рудченко. Он отметил, что многие доверчивые люди тянутся ко всему необъяснимому, и это используют представители шоу-бизнеса.

«Она заняла нишу Жанны Агузаровой, которую знали как "космическую леди". Сейчас на нашей эстраде таким промышляет только Лель, хотя это актуально до сих пор», — добавил Рудченко.

Ранее Лель заявила, что столкнулась с неопознанным летающим объектом (НЛО) в центре Москвы.