Культовый писатель выбрал три слова 2025 года

Сергей Лукьяненко назвал «нейросеть», «веру» и «надежду» главными словами года

Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, автор бестселлера «Ночной дозор», назвал три главных слова 2025 года. Его комментарий приводит «Абзац».

По мнению писателя, наиболее важными словами уходящего года стали «нейросеть», «надежда» и «вера». Лукьяненко подчеркнул, что нейросети «всех достали», однако они, безусловно, меняют жизнь. Надежду и веру автор назвал необходимыми явлениями. «Вера должна нам всегда сопутствовать, несмотря на прогресс и все проблемы», — отметил он.

Ранее Лукьяненко выразил обеспокоенность из-за использования искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве. Он предупредил, что эксперименты с ИИ неизбежно приведут к деградации интеллекта, в то время как главная задача книг — учить человека думать.