13:12, 19 ноября 2025

Культовый писатель предупредил о возможном восстании машин

Писатель Сергей Лукьяненко заявил о возможности восстания ИИ против человечества
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказался о проблеме использования искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве. Его комментарий приводит KP.RU.

Автор «Ночного дозора» заявил, что эта тема сильно его беспокоит, поскольку многие создатели популярной литературы уже выпускают книги, написанные с помощью ИИ. Лукьяненко подчеркнул, что такие тексты не отличаются высоким качеством, но устраивают непритязательных читателей.

Спикер предупредил, что эксперименты с ИИ неизбежно приведут к деградации интеллекта, в то время как главная задача книг — учить человека думать. «При таком подходе смыслы постепенно упрощаются, а читатель подобных текстов начинает деградировать вместе с ними», — считает Лукьяненко.

Писатель отметил, что сюжет фильма «Терминатор» о восстании машин против людей является одним из двух вариантов дальнейшего развития событий. Другой возможный итог — неоценимая помощь роботов людям, которым останется лишь «сидеть перед экраном, жевать принесенную добрыми роботами пищу, и тихо вымирать».

«Возможно, когда-нибудь нейросети обретут разум. И тогда ИИ-книги станут последней проблемой, которая нас будет волновать. Потому что перед нами встанет вопрос выживания», — добавил Лукьяненко.

Ранее актер Евгений Стычкин предрек человечеству восстание машин. Артист отметил, что его настораживает легкомысленное отношение человека к нейросетям.

    Все новости