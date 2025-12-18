Реклама

Лавров поразился призывом главы ЕК к Трампу

Лавров поразился, что фон дер Ляйен попросила Трампа не вмешиваться в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поразился призывом главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сам ЕС активно вмешивается в выборы в суверенных государствах, таких как Молдавия или Румыния.

Ранее Лавров заявил, что слова Трампа о выборах на Украине ставят вопрос, как Запад будет их «оркестрировать». Он отметил, что глава Белого дома посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не растаптывать» демократию и провести выборы.

