Денежные сертификаты предложили выдавать молодым российским врачам

СР: Предлагаем выдавать молодым врачам сертификаты на два миллиона рублей

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» предложили запустить федеральную программу «Целевой врачебный сертификат», по которой выпускники медицинских вузов смогут получить два миллиона рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что такой сертификат молодые медики смогут активировать только после трудоустройства в медучреждение из утвержденного Министерством здравоохранения перечня. В первую очередь там будут адреса, где не хватает врачей, например, на сельских территориях.

«Каждый месяц в течение четырех лет к зарплате будет добавляться дополнительная сумма, что обеспечит стабильное финансовое поощрение работы в приоритетных медучреждениях», — добавил Миронов.

По мнению политика, такая программа поможет подогреть интерес молодежи к трудоустройству и решить дефицит кадров в стране. Финансовая поддержка станет «контрактом доверия»: государство будет инвестировать в кадры, а молодой врач — в систему здравоохранения.

