Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:40, 18 декабря 2025Россия

Денежные сертификаты предложили выдавать молодым российским врачам

СР: Предлагаем выдавать молодым врачам сертификаты на два миллиона рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» предложили запустить федеральную программу «Целевой врачебный сертификат», по которой выпускники медицинских вузов смогут получить два миллиона рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что такой сертификат молодые медики смогут активировать только после трудоустройства в медучреждение из утвержденного Министерством здравоохранения перечня. В первую очередь там будут адреса, где не хватает врачей, например, на сельских территориях.

«Каждый месяц в течение четырех лет к зарплате будет добавляться дополнительная сумма, что обеспечит стабильное финансовое поощрение работы в приоритетных медучреждениях», — добавил Миронов.

По мнению политика, такая программа поможет подогреть интерес молодежи к трудоустройству и решить дефицит кадров в стране. Финансовая поддержка станет «контрактом доверия»: государство будет инвестировать в кадры, а молодой врач — в систему здравоохранения.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье планирует увеличить финансовую поддержку промышленности более чем на 30 процентов в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Денежные сертификаты предложили выдавать молодым российским врачам

    Россиян предупредили о штрафах за украшение рабочего места к Новому году

    Чиновник Кремля раскрыл новую идеологическую триаду России

    Samsung собралась скопировать iPhone

    Взрывы прозвучали еще в одном российском городе

    Бритни Спирс показала обнаженную грудь посетителям роскошного курорта

    В Евросоюзе произошел раскол из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok