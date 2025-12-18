Реклама

21:00, 18 декабря 2025Экономика

Мошенники из российского города продали 61 купленную на украденные деньги квартиру

Александра Качан (Редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году мошенники из Москвы продали 61 купленную на дистанционно украденные деньги квартиру. Город стал лидером по подобным случаям, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

По его словам, аферисты чаще всего действуют в регионах с дорогим жильем. На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург и Ленобласть (21 случай), на третьем — Московская область (14 случаев), на третьем — Новосибирск (12 случаев). В топ также вошли Челябинск с 11 случаями и Мурманская область с шестью случаями.

Филиппов отметил, что решение суда в таких случаях бывает разным. В 40 процентах случаев закон поддерживает продавца, еще в 40 процентах сделку аннулируют с возвратом средств покупателю и квартиры продавцу, а в 20 процентах суд становится на сторону покупателя.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая попыталась продать квартиру по «схеме Долиной».

