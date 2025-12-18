Мошенники из российского города продали 61 купленную на украденные деньги квартиру

В Москве мошенники продали 61 купленную на украденные деньги квартиру

В 2025 году мошенники из Москвы продали 61 купленную на дистанционно украденные деньги квартиру. Город стал лидером по подобным случаям, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

По его словам, аферисты чаще всего действуют в регионах с дорогим жильем. На втором месте рейтинга оказался Санкт-Петербург и Ленобласть (21 случай), на третьем — Московская область (14 случаев), на третьем — Новосибирск (12 случаев). В топ также вошли Челябинск с 11 случаями и Мурманская область с шестью случаями.

Филиппов отметил, что решение суда в таких случаях бывает разным. В 40 процентах случаев закон поддерживает продавца, еще в 40 процентах сделку аннулируют с возвратом средств покупателю и квартиры продавцу, а в 20 процентах суд становится на сторону покупателя.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело против пенсионерки, которая попыталась продать квартиру по «схеме Долиной».