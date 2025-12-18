Против продавшей квартиру по «схеме Долиной» россиянки возбудили дело

В Туле возбудили дело против продавшей квартиру по «схеме Долиной» пенсионерки

В Туле возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

69-летняя россиянка продала однокомнатную квартиру в сентябре 2024 года и получила за нее 1,6 миллиона рублей. В январе женщина подала в суд на покупателя и заявила, что передала неизвестным 600 тысяч рублей из своих сбережений. Суд первой инстанции аннулировал договор и обязал пенсионерку вернуть всю сумму покупателю. Женщина призналась, что не успела передать деньги с продажи мошенникам, но отказалась их возвращать, вместо этого пообещав выплачивать по три тысячи рублей с пенсии.

Покупатель написал заявление на пенсионерку, после чего ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В результате женщину обязали выписаться из квартиры.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что несмотря на общественный резонанс вокруг «эффекта Долиной» и фактически заградительные ставки по ипотеке, граждане продолжали покупать и менять жилье, так как большая часть сделок происходит не с пенсионерами.