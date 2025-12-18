Реклама

Экономика
17:11, 18 декабря 2025Экономика

Эксперт оценил влияние «эффекта Долиной» на покупку квартир

Финансист Селезнев: Люди продолжали покупать жилье, невзирая на «эффект Долиной»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство сделок по покупке квартир в России проходят не с пенсионерами, а с лицами среднего возраста. И, невзирая на общественный резонанс вокруг «эффекта Долиной» и фактически заградительные ставки по ипотеке, граждане продолжали покупать и менять жилье. Влияние этих факторов на приобретение жилья оценил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в разговоре с «Газетой.Ru».

Финансист отметил, что общее количество сделок на вторичном рынке в ноябре «на пике скандала» увеличилось приблизительно на 10 процентов год к году. «Решение Верховного суда вернет рынок к тому, что расторжение любого договора возвращает имущество продавца и покупателя в исходную точку. Покупателю остаются деньги, продавцу — жилье. Если это невозможно сделать, то и реституцию провести нельзя. Люди постепенно перестанут бояться покупать жилье у пенсионеров. Правда, это не решит проблему с мошенничеством. Пенсионеры продавали свои квартиры по требованию телефонных мошенников и до инцидента с Долиной», — подчеркнул Селезнев. Он добавил, что такая схема обмана является стандартной, и суды зачастую встают на сторону пенсионеров, исходя из того, что они — слабая сторона сделки. Специалист убежден, что подобная практика вряд ли значительно изменится после решения Верховного суда. В России отсутствует прецедентное право, и каждый местный суд основывается на собственном понимании того, что написано в законах и как это необходимо применять в каждом конкретном споре, подытожил Селезнев.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной двумя днями ранее. Согласно вердикту, собственницей жилья остается покупательница Полина Лурье. Артистка на заседание суда не явилась, ее интересы отстаивала адвокат.

