Экспертиза обнаружила изменение психического состояния Долиной в момент сделки

Известная российская певица Лариса Долина, как выяснилось, продавала свою столичную квартиру в состоянии психического расстройства. Об этом сказано в заключении психиатрической экспертизы, которая приведена в решении Верховного суда России.

По мнению экспертов, подобного плана состояние мешало артистке отдавать отчет в своих действиях в момент заключения сделки. Мошенники, как утверждается, смогли убедить ее продать жилье «из-за особенностей образа мышления и личностных черт».

17 декабря Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по громкому делу о квартире Долиной, которая продала ее Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Жилплощадь в центре Москвы оставили за покупательницей. На фоне этого певица теперь официально находится в проданной квартире незаконно. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении.

Решение по делу Долиной сломало работу сайта Верховного суда России

17 декабря, когда был обнародован полный текст решения Верховного суда России касательно квартирного дела певицы Ларисы Долиной, сайт ведомства перестал работать. За минуту, как отмечалось, на портал перешли два миллиона раз.

В итоге дальше при попытке полноценно открыть эту страницу с решением начала появляться надпись «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

По мнению зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексея Корниенко, после решения Верховного суда России в стране пройдет волна пересмотров аналогичных дел. Так он высказался о людях, попавших под «эффект Долиной». Корниенко заявил, что они должны биться до конца, продолжая писать кассационные жалобы и прочее, что как-либо может им помочь.

Решение нижестоящих инстанций по квартирному делу артистки вызвало много вопросов и нареканий со стороны общественности, подметил парламентарий. Он добавил, что до этого момента люди боялись оказаться в таком положении, что могло привести к недоверию и остановить рынок недвижимости, однако «наконец-то справедливость восторжествовала».

Мы с [депутатом] Ниной Александровной [Останиной] делали обращение к председателю Верховного суда России, чтобы как-то суд дал единообразное пояснение по ситуации. Мы даже привели пример, что в октябре такое же дело рассматривалось, но там обстоятельства были таковы, что оставили квартиру за покупателем, а в ноябре по делу [Ларисы] Долиной оставили квартиру и деньги за продавцом Алексей Корниенко зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

В целом же парламентарий заявил, что рад такому исходу, что Долина обязана отдать жилплощадь Лурье после всего. Также он надеется на изменения на рынке российской недвижимости.

Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле с квартирой Ларисы Долиной

35-летняя предпринимательница Полина Лурье впервые после вынесения решения Верховным судом России высказалась о скандальном деле. Москвичка сделала это после того, как выиграла дело об афере с жильем певицы и получила право собственности на него как добросовестный покупатель.

В частности, Лурье призналась, что покупала квартиру не для инвестиций, а чтобы самой жить там с сыновьями. Среди важных для нее критериев были близость школы и работы, наличие парка и мест развлечений для детей.

Известно также, что Долина была готова вернуть пострадавшей покупательнице все деньги за жилье — по крайней мере, так она сама заявила в первом большом интервью после скандала с продажей квартиры. На вопрос о готовности рассмотреть предложение о возврате средств 35-летняя мать-одиночка Лурье ответить не смогла.

Долина же продала жилье под влиянием мошенников еще летом 2024 года. Артистка считала, что помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Певице казалось, что сделка заключается фиктивно и под контролем членов правоохранительных органов.