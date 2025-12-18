Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 18 декабря 2025Силовые структуры

Публикация решения по делу Долиной нарушила работу сайта Верховного суда России

Сайт ВС получил 2 млн переходов на решение по делу Долиной и перестал работать
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сайт Верховного суда (ВС) России перестал работать после публикации решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, сегодня суд опубликовал полный текст вынесенного определения. За одну минуту на сайт перешли два миллиона раз. При попытке загрузить страницу появляется надпись «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

Лариса Долина продала свою столичную квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию и суд. В суде встали на сторону обманутой Долиной и вернули ей жилье. Покупательницу же оставили без квартиры и без денег.

Дело дошло до ВС, который 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за Лурье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok