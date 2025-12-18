Публикация решения по делу Долиной нарушила работу сайта Верховного суда России

Сайт ВС получил 2 млн переходов на решение по делу Долиной и перестал работать

Сайт Верховного суда (ВС) России перестал работать после публикации решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, сегодня суд опубликовал полный текст вынесенного определения. За одну минуту на сайт перешли два миллиона раз. При попытке загрузить страницу появляется надпись «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

Лариса Долина продала свою столичную квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию и суд. В суде встали на сторону обманутой Долиной и вернули ей жилье. Покупательницу же оставили без квартиры и без денег.

Дело дошло до ВС, который 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций. Жилплощадь на Ксеньинском переулке оставили за Лурье.