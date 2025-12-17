Реклама

20:25, 17 декабря 2025Экономика

Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

Лурье: Квартиру у Долиной я покупала для жизни со своей семьей
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Полина Лурье заявила, что покупала квартиру у Ларисы Долиной для жизни со своей семьей. Причины приобретения недвижимости у известной певицы она назвала в эфире «Первого канала».

В эфире передачи «Пусть говорят» предпринимательница заявила, что выбирала эту квартиру, чтобы ее расположение было удобно детям: чтобы им было легко добираться до школы, а рядом был парк для прогулок.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — пояснила она.

Лурье выразила надежду въехать в квартиру в ближайшее время и пообещала позвать на новоселье журналистов.

Днем ранее Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций. Право собственности сохранили за Полиной Лурье как за добросовестным покупателем жилья. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно, вопрос о принудительном выселении рассмотрит Мосгорсуд.

