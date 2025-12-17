«У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

Полина Лурье отпраздновала победу над Долиной в Верховном суде

Покупательница квартиры Ларисы Долиной, 35-летняя предпринимательница Полина Лурье, впервые высказалась о скандальном деле. Накануне москвичка выиграла суд об афере с жильем певицы и получила право собственности на него как добросовестный покупатель. Планами на новую недвижимость и ответом на предложение артистки Лурье поделилась эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Что было до этого? Во вторник, 16 декабря, Верховный суд поставил точку в деле об афере с квартирой Ларисой Долиной. В итоге все решения нижестоящих инстанций были отменены, а право собственности на жилье оставили за Лурье как за добросовестным покупателем. Если певица и ее родные сами не покинут недвижимость в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит дело о принудительном выселении.

Почему Лурье купила квартиру и какие у нее планы на недвижимость?

Лурье призналась, что покупала квартиру не для инвестиций, а чтобы самой жить там с двумя сыновьями Среди важных для нее критериев были близость школы и работы, наличие парка и мест, где можно гулять с детьми.\

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сейчас она вместе с семьей отмечает победу и благодарит всех, кто ее поддерживал. При этом точных сроков заселения в отвоеванное жилье мать-одиночка пока назвать не может, так как оно нуждается в капитальной переделке. Лурье считает обстановку в квартире устаревшей и подчеркнула, что их вкусы с Долиной в дизайне интерьера не совпадают.

«Планирую пригласить дизайнера и сделать в другом стиле ремонт, в более современном стиле», — рассказала 35-летняя предпринимательница. Точную смету предстоящих работ Лурье еще не знает, но надеется, что они не затянутся надолго.

Мирно договориться не получилось

Лариса Долина была готова вернуть Полине Лурье все деньги за жилье — по крайней мере, так она заявила в первом большом интервью после скандала с продажей квартиры. На вопрос о готовности рассмотреть предложение о возврате средств 35-летняя мать-одиночка затруднилась ответить.

Пока она не предлагала Полина Лурье в ответ на вопрос о предложении Долиной вернуть деньги

Адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко уточнила, что мировое соглашение поступало ей от адвоката Ларисы Долиной по телефону. При этом сама Долина ни разу не разговаривала с Лурье с момента заключения договора купли-продажи.

Ни разу не позвонила, никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье

Свириденко добавила, что предложение им поступило уже после того, как поступила жалоба в кассационный суд. При этом в документе не были прописаны точные условия и даты выплат. Также юриста насторожили заявления Долиной о том, что таких денег у нее сейчас нет. Еще одним поводом не соглашаться на мирное разрешение конфликта стала сумма. Долина и ее адвокат собирались вернуть Лурье 112 миллионов — ровно столько, сколько она отдала за квартиру в 2024 году. При этом Свириденко считает, что сейчас с таким бюджетом уже не получится купить аналогичную квартиру. Поэтому Долиной следовало бы вернуть сумму хотя бы с учетом инфляции.

Сколько на самом деле стоила квартира Долиной?

При этом Свириденко не сомневается, что квартиру продали по рыночной цене. Рыночная стоимость жилплощади, подчеркнула юрист, — это та цена, на которую согласен как продавец, так и покупатель, поэтому решается в процессе торга. Изначально недвижимость выставили за 130 миллионов рублей. Тогда как кадастровая стоимость объекта, по словам адвоката, достигает 123 миллионов рублей.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

«Потом пошел процесс торга, потому что не каждый человек готов покупать квартиру у знаменитости», — отметила Свириденко. Вдобавок при обсуждении стоимости сделки учитывались будущие расходы на ремонт. Полина Лурье вскоре после просмотра квартиры определилась с тем, что проведет там не косметический, а скорее капитальный ремонт, рассказала адвокат. Также на стоимость влияли и другие факторы, в частности отсутствие машино-места, тогда как обычно хозяева подобных квартир имеют не один, а два автомобиля, выразила удивление Свириденко. Кроме того, у дома не оборудована детская площадка, что для Лурье, матери двоих детей, было крайне важно.

В результате у предпринимательницы получилось договориться о скидке в 13 процентов и купить квартиру за 112 миллионов рублей, что вполне нормально для сделок с жильем и не должно было вызвать подозрения, пояснила юрист.

Какие еще проблемы мешают Лурье переехать?

Дело в том, что на момент заключения сделки в квартире Ларисы Долиной были прописаны ее дочь и внучка — они до сих пор зарегистрированы на жилплощади. Продаже жилья это не помешало, к тому же артистка обязалась содействовать снятию родственников с регистрационного учета. Однако в установленный срок этого не случилось.

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Когда Лурье и ее адвокат пытались связаться с Долиной, чтобы попасть в квартиру, певица перестала выходить на связь. Поэтому заселиться в квартиру покупательница сможет только после решения Мосгорсуда о выселении Долиной.

Тут два варианта возможны: либо она освободит квартиру, либо будет пытаться заключить мировое соглашение. Его и сейчас возможно заключить. Но Полине нужна квартира. Она оказалась в такой жизненной ситуации, что ей именно дом нужен Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье

Речь идет о квартире в Хамовниках, которую Лариса Долина продала под влиянием мошенников в августе 2024 года. Артистка думала, что помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Певица была уверена, что сделка заключается фиктивно, под контролем сотрудников правоохранительных органов.