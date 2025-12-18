МВД предложило миллион рублей за помощь в раскрытии преступления

МВД предложило ₽1 млн за сведения об убийстве девушки под Костромой в 2009 году

Полиция объявила награду в один миллион рублей за помощь в раскрытии расправы, совершенной 16 лет назад в Костромской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Преступление произошло 5 декабря 2009 года в Макарьеве. 17-летнюю девушку без признаков жизни нашли на территории городского кладбища. Расследование уголовного дела по статье 105 («Убийство») результатов не дало.

«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МВД России объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии серии расправ над пенсионерками в Воронежской области.