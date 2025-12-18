Реклама

20:02, 18 декабря 2025

На горе в Европе нашли тело пропавшего без вести туриста

New York Post: Тело туриста из США нашли на горе Триглав в Словении
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrej Jakobčič / Wikimedia

Альпинист отправился покорять вершину горы в Европе и пропал без вести. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел в Словении в понедельник, 15 декабря. 33-летний турист из США отправился в поход по горному массиву Триглав и перестал выходить на связь. Тело пропавшего нашли ночью 16 декабря у подножия горы. По предварительным данным полиции, мужчина оступился и упал с крутого обрыва. Личность путешественника не раскрывается.

Ранее 19-летний альпинист отправился в горы с другом и попал под лавину у него на глазах. Путешественник оказался погребен под сугробом.

