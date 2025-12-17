19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

Bild: 19-летний альпинист попал под лавину на Цугшпитце и не выжил

Молодой альпинист отправился с другом на двухтысячник в Европе и не выжил из-за схода лавины. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел на Цугшпитце на австрийской территории Тироль. 19-летний альпинист из Германии и его 21-летний товарищ шли по легкому маршруту «Штопсельцихер», они достигли отметки в 2,2 тысячи метров и направились к вершине. Однако в горах внезапно сошла лавина, под которую на глазах у друга попал младший путешественник. Его унесло вниз по скалистому склону, мужчина оказался погребен под сугробом.

Прибывшие на место происшествия спасатели и кинологи с собаками смогли отыскать юношу, который получил серьезные травмы. Однако его не удалось спасти до начала эвакуации с горы.

Ранее отца обвинили в пытках над детьми из-за похода с ними в горы США. Мужчина отправился в каньон Биг-Коттонвуд с сыновьями двух и четырех лет, а также с восьмилетней дочерью.