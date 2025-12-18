На химическом заводе в российском городе произошел пожар

На химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительно, возгорание на предприятии произошло при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Его оперативно локализовали. Причины происшествия выясняются.

«Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло», — заверили в пресс-службе предприятия.

