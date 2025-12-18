Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 18 декабря 2025Россия

На химическом заводе в российском городе произошел пожар

На химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительно, возгорание на предприятии произошло при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Его оперативно локализовали. Причины происшествия выясняются.

«Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло», — заверили в пресс-службе предприятия.

Ранее взрыв произошел на химическом заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Среди сотрудников предприятия были пострадавшие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    «Губка Боб» опередил «Аватар 3»

    Стало известно о гибели украинского экипажа вертолета Ми-24

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok