На химическом заводе в российском городе произошел пожар

На химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.
Предварительно, возгорание на предприятии произошло при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов. Его оперативно локализовали. Причины происшествия выясняются.
«Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло», — заверили в пресс-службе предприятия.
Ранее взрыв произошел на химическом заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Среди сотрудников предприятия были пострадавшие.