На Украине раскрыли единственный эффективный способ набора в ВСУ

Омбудсмен Решетилова: Единственный способ для набора в ВСУ — принуждение

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что почти все методы привлечения украинцев на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались неэффективными. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком».

«Призывали идти добровольцами на фронт — не сработало. Пробовали рекрутинг с возможностью выбирать подразделение и специальность — не сработало», — сказала она.

По словам омбудсмена, единственным действенным способом привлечения военнообязанных к службе в украинской армии остается принуждение.

Ранее Решетилова заявила, что на Украине военнослужащие начали уходить в СОЧ (самовольное оставление части). Вместо службы в армии, отмечает она, они начали выбирать последующие сроки в тюрьмах.