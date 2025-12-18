Реклама

14:13, 18 декабря 2025Бывший СССР

Украинцы начали уходить в тюрьмы вместо службы в ВСУ

Омбудсмен Решетилова: Военнослужащие выбирают тюрьмы вместо службы в ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине военнослужащие начали уходить в СОЧ (самовольное оставление части) и выбирать последующие сроки в тюрьмах вместо службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, украинцы делают такой выбор, чтобы сохранить собственные жизни. Омбудсмен подчеркнула, что также много дезертиров среди новобранцев, которые сбегают из учебных центров. Среди причин ухода в СОЧ она также назвала низкое доверие военнослужащих своим командирам.

«И не потому даже, что командир плохой, а потому, что при нынешней интенсивности боевых действий он не успевает завоевать доверие своих подчиненных. Бывает, что командир не успевает увидеть бойца, но отдает ему приказ заходить на позицию. То есть нет времени на то, чтобы построить вот эти мостики между военнослужащими и командирами, между высшим командованием и командованием среднего звена. Очень часто у нас возникает провал в управлении, в коммуникации», — подчеркнула Решетилова.

Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации сообщила, что после коррупционного скандала, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем, в ВСУ произошло падение морального духа. В результате этого Офис генерального прокурора Украины перестал публиковать статистику вновь открытых уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части (СОЧ), уточнили в ведомстве.

