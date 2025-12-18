В СВР раскрыли влияние коррупционного скандала на Украине на ситуацию на фронте

СВР: Коррупционный скандал на Украине привел к падению морального духа в ВСУ

Следствием коррупционного скандала на Украине стало падение морального духа в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

Уточняется, что коррупционный скандал в том числе привел к небывалому росту дезертирства в украинской армии. В результате, отметили в СВР, Офис генерального прокурора Украины перестал публиковать статистику вновь открытых уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части (СОЧ).

«В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского, известного своей тесной связью с окружением [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказали в ведомстве.

В СВР добавили, что офицерский состав ВСУ считает поражения Украины на фронте полезными, если это приведет к отставке Сырского.

В Службе внешней разведки вместе с тем заявили о готовности украинцев признать новые регионы России. В ведомстве также отметили рост числа граждан, кто придерживается такой позиции.