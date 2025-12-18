Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 18 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о запуске новой российской ракеты на дальность 800 километров

Военный обозреватель Бочкала: ВС РФ запустили «Искандер» на дальность 800 км
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

На Украине зафиксировали пуск российской ракеты «Искандер-М» на дальность около 800 километров. Об этом заявил украинский военный обозреватель Роман Бочкала в Telegram-канале.

По его словам, это свидетельствует о начале боевого применения новой версии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-1000». Журналист уточнил, что введение нового комплекса подтверждает тренд на увеличение роли ракетно-дронового комплекса большой дальности, интегрированного со спутниковой связью и разведкой.

Как уточнил Бочкала, новая ракета может преодолевать расстояние свыше тысячи километров и развивать скорость близкую к гиперзвуковой ракете «Кинжал». Благодаря этому время предупреждения удара будет снижено с 15-20 минут до 2-7 минут.

В начале года Military Watch Magazine сообщал, что Россия может в ближайшее время наладить производство ракет «Искандер» увеличенной дальности. Впоследствии издание The National Interest отмечало, что ракетный комплекс «угрожает Европе», а вооружения РФ впечатляют и «переворачивают» оборонную стратегию НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку

    Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

    Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

    Редкое явление заметили в российском регионе

    На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

    Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

    Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok