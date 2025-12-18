На Украине заявили о запуске новой российской ракеты на дальность 800 километров

Военный обозреватель Бочкала: ВС РФ запустили «Искандер» на дальность 800 км

На Украине зафиксировали пуск российской ракеты «Искандер-М» на дальность около 800 километров. Об этом заявил украинский военный обозреватель Роман Бочкала в Telegram-канале.

По его словам, это свидетельствует о начале боевого применения новой версии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-1000». Журналист уточнил, что введение нового комплекса подтверждает тренд на увеличение роли ракетно-дронового комплекса большой дальности, интегрированного со спутниковой связью и разведкой.

Как уточнил Бочкала, новая ракета может преодолевать расстояние свыше тысячи километров и развивать скорость близкую к гиперзвуковой ракете «Кинжал». Благодаря этому время предупреждения удара будет снижено с 15-20 минут до 2-7 минут.

В начале года Military Watch Magazine сообщал, что Россия может в ближайшее время наладить производство ракет «Искандер» увеличенной дальности. Впоследствии издание The National Interest отмечало, что ракетный комплекс «угрожает Европе», а вооружения РФ впечатляют и «переворачивают» оборонную стратегию НАТО.