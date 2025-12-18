Реклама

Экономика
09:09, 18 декабря 2025Экономика

Названа основная поддержка укрепившегося рубля

Эксперт Шнейдерман: На рубль давят ожидания по поводу снижения ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основная поддержка рубля продолжает исходить от повышенного предложения иностранной валюты, наблюдающемуся благодаря устойчивости профицита торгового баланса страны. Такое мнение, комментируя динамику курса нацвалюты в 2025 году высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, которого цитируют «Известия».

«Таким образом, курс доллара к рублю расширил среднесрочный диапазон колебания до 75-85 рублей, в котором, вероятно, встретит Новый год», — предположил эксперт.

Шнейдерман также отметил, что на рубль сейчас оказывают давление ожидания рынка по поводу снижения ключевой ставки Банка России.

Несмотря на все более низкую инфляцию, размер которой, как отмечают в правительстве, окажется в этом году меньше прогнозировавшегося, инфляционные ожидания граждан в декабре вновь выросли, что аналитики называют «не очень приятным сюрпризом» для рассчитывающих на снижение ставки 19 декабря. Последнее, как ожидается, будет умеренным, составив 0,5 процентных пункта.

