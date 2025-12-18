Названа основная поддержка укрепившегося рубля

Эксперт Шнейдерман: На рубль давят ожидания по поводу снижения ключевой ставки

Основная поддержка рубля продолжает исходить от повышенного предложения иностранной валюты, наблюдающемуся благодаря устойчивости профицита торгового баланса страны. Такое мнение, комментируя динамику курса нацвалюты в 2025 году высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, которого цитируют «Известия».

«Таким образом, курс доллара к рублю расширил среднесрочный диапазон колебания до 75-85 рублей, в котором, вероятно, встретит Новый год», — предположил эксперт.

Шнейдерман также отметил, что на рубль сейчас оказывают давление ожидания рынка по поводу снижения ключевой ставки Банка России.

Несмотря на все более низкую инфляцию, размер которой, как отмечают в правительстве, окажется в этом году меньше прогнозировавшегося, инфляционные ожидания граждан в декабре вновь выросли, что аналитики называют «не очень приятным сюрпризом» для рассчитывающих на снижение ставки 19 декабря. Последнее, как ожидается, будет умеренным, составив 0,5 процентных пункта.