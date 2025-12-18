Новый глава МВД европейской страны распорядился избавиться от флага Украины

Idnes: Новый глава МВД Метнар распорядился снять флаг Украины со здания в Праге

Новый глава Министерства внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный 15 декабря, распорядился снять флаг Украины со здания МВД в Праге. О его решении избавиться от флага сообщил портал Idnes.

Украинский флаг был ранее вывешен на здании в знак солидарности с этой страной после февраля 2022 года. По данным СМИ, чешский министр объяснил, что теперь там будут вывешены только флаги Чехии и ЕС. По словам Метнара, иногда к ним будут добавлять флаги государств, чьи высшие руководители в этот момент будут присутствовать в республике с официальными визитами.

Отмечается, что парламентская оппозиция подвергла критике такое решение главы чешского МВД.

