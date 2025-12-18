Шойгу заявил о полученном благодаря СВО опыте

Секретарь СБ Шойгу заявил о применении опыта СВО для обеспечения безопасности

Экс-министр обороны России, ныне секретарь Совбеза (СБ) Сергей Шойгу заявил о полученном благодаря специальной военной операции (СВО) опыте и применении его в вопросах защиты населения. Слова Шойгу приводит ТАСС.

По словам бывшего главы Минобороны, благодаря СВО эксперты Совбеза подготовили рекомендации о защите граждан, промышленных предприятий и объектов энергетики от военных опасностей и угроз. Также, по словам Шойгу, Совбез пользовался опытом СВО в вопросе изучения вооружений.

«Рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета при создании образцов вооружений, военной и специальной техники, перспективные направления применения технологий», — заявил он.

Шойгу занимал пост главы Минобороны с 2012 по 2024 год.

Ранее секретарь СБ рассказал о планах на Донбасс. По его словам, Русское географическое общество будет восстанавливать советские исследования в этом регионе.