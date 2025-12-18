Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 18 декабря 2025Россия

Шойгу заявил о полученном благодаря СВО опыте

Секретарь СБ Шойгу заявил о применении опыта СВО для обеспечения безопасности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-министр обороны России, ныне секретарь Совбеза (СБ) Сергей Шойгу заявил о полученном благодаря специальной военной операции (СВО) опыте и применении его в вопросах защиты населения. Слова Шойгу приводит ТАСС.

По словам бывшего главы Минобороны, благодаря СВО эксперты Совбеза подготовили рекомендации о защите граждан, промышленных предприятий и объектов энергетики от военных опасностей и угроз. Также, по словам Шойгу, Совбез пользовался опытом СВО в вопросе изучения вооружений.

«Рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета при создании образцов вооружений, военной и специальной техники, перспективные направления применения технологий», — заявил он.

Шойгу занимал пост главы Минобороны с 2012 по 2024 год.

Ранее секретарь СБ рассказал о планах на Донбасс. По его словам, Русское географическое общество будет восстанавливать советские исследования в этом регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok