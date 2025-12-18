Шойгу заявил о полученном благодаря СВО опыте

Экс-министр обороны России, ныне секретарь Совбеза (СБ) Сергей Шойгу заявил о полученном благодаря специальной военной операции (СВО) опыте и применении его в вопросах защиты населения. Слова Шойгу приводит ТАСС.
По словам бывшего главы Минобороны, благодаря СВО эксперты Совбеза подготовили рекомендации о защите граждан, промышленных предприятий и объектов энергетики от военных опасностей и угроз. Также, по словам Шойгу, Совбез пользовался опытом СВО в вопросе изучения вооружений.
«Рассмотрены вопросы обеспечения технологического суверенитета при создании образцов вооружений, военной и специальной техники, перспективные направления применения технологий», — заявил он.
Шойгу занимал пост главы Минобороны с 2012 по 2024 год.
Ранее секретарь СБ рассказал о планах на Донбасс. По его словам, Русское географическое общество будет восстанавливать советские исследования в этом регионе.