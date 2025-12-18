Определился самый быстрорастущий сегмент легкой промышленности России

Минпромторг: Производство одежды в России вырастет в 2025 году на 24 процента

Одной из причин роста российской легкой промышленности стала взвешенная поддержка со стороны государства. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, несмотря на трудную ситуацию, в 2025 году рост производства в этом секторе экономики составит порядка десяти процентов в стоимостном выражении по отношению к 2024-му. А наибольший рост, как ожидается, продемонстрирует выпуск одежды. Здесь, по словам Юрина, увеличение оценивают более чем в 24 процента.

В начале ноября 2025 года стало известно, что в III квартале 2025-го на магазины одежды и обуви пришлось 45 процентов всех закрытых точек продажи в России. Во II квартале эта доля составляла 54 процента. Оказалось, что в 2022-2024 годах производители сделали ставку на экспансию за счет массового ухода из страны популярных иностранных брендов и эксперименты с форматами, но оказались вынуждены оптимизировать бизнес. Малые и средние бренды продемонстрировали высокую уязвимость, так как у них менее устойчивая структура продаж и ограниченный доступ к кредитам. Кроме того, они сильно зависят от маркетплейсов.