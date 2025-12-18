Реклама

Пассажирка описала найденную в самолете брошюру с молитвами фразой «пропою при крушении»

Пассажирка авиакомпании AirAsia удивилась найденной в кармане кресла самолета брошюре с молитвами. Своими эмоциями пользовательница @sherydwagg14 поделилась в TikTok, на ее пост обратил внимание портал Stomp.

Автор публикации пояснила, что двусторонняя брошюра содержала молитвы на английском и индонезийском языках для мусульман, протестантов, католиков, буддистов, индуистов и конфуцианцев. «Это совсем не внушает доверия… Пропою их при крушении самолета?» — такими фразами описала увиденное пассажирка.

С момента публикации 15 декабря ролик набрал более 63 тысяч просмотров и более сотни комментариев. «Ха-ха, они не доверяют собственным самолетам», «По крайней мере, вы готовы к авиакатастрофе», — пошутили интернет-пользователи.

Кроме того, комментаторы указали на то, что такие брошюры не являются эксклюзивными для AirAsia Indonesia и часто встречаются на рейсах в Индонезию в целом.

Ранее пассажирка другой иностранной авиакомпании начала паниковать, когда бортпроводники раздали всем людям на борту маленькие электронные свечи в честь праздника. Женщина приняла это действие за призыв к молитве перед катастрофой.

