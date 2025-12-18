Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 18 декабря 2025Россия

Перечислены травмы лежащего в коме после пыток в подмосковном рехабе подростка

РЕН ТВ: Пострадавший в рехабе Хоботовой подросток остается в коме
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вид на здание реабилитационного центра, где удерживались подростки

Вид на здание реабилитационного центра, где удерживались подростки. Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Подросток, пострадавший после пыток в одном из реабилитационных центров психолога Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске, остается в коме. Подробности о его состоянии появились у РЕН ТВ в Telegram.

Как выяснили журналисты, у 16-летнего мальчика зафиксированы множественные травмы в виде синяков, ссадин, кровоподтеков на лице и голове, ожогов в области спины, а также гематомы на кистях и стопах. Кроме того, в области крестца выявлены пролежни. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

Ранее в сети появились кадры из скандального рехаба. На записи видно, как спасатели вскрывают входную дверь. Внутри экстренные и оперативные службы обнаруживают тревожные надписи, оставленные детьми.

О пытках в незаконном реабилитационном центре в Дедовске СМИ стало известно 25 ноября, когда суд в Истре арестовал предполагаемого создателя организованной преступной группы, причастной к незаконному удержанию подростков. Как выяснилось, в рехабе содержались 24 человека. Владелицу рехаба Анну Хоботову задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok