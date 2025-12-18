Перечислены травмы лежащего в коме после пыток в подмосковном рехабе подростка

РЕН ТВ: Пострадавший в рехабе Хоботовой подросток остается в коме

Подросток, пострадавший после пыток в одном из реабилитационных центров психолога Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске, остается в коме. Подробности о его состоянии появились у РЕН ТВ в Telegram.

Как выяснили журналисты, у 16-летнего мальчика зафиксированы множественные травмы в виде синяков, ссадин, кровоподтеков на лице и голове, ожогов в области спины, а также гематомы на кистях и стопах. Кроме того, в области крестца выявлены пролежни. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

Ранее в сети появились кадры из скандального рехаба. На записи видно, как спасатели вскрывают входную дверь. Внутри экстренные и оперативные службы обнаруживают тревожные надписи, оставленные детьми.

О пытках в незаконном реабилитационном центре в Дедовске СМИ стало известно 25 ноября, когда суд в Истре арестовал предполагаемого создателя организованной преступной группы, причастной к незаконному удержанию подростков. Как выяснилось, в рехабе содержались 24 человека. Владелицу рехаба Анну Хоботову задержали.