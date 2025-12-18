Реклама

Песков прокомментировал слухи о желании Турции вернуть России С-400

Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали в Ашхабаде вопрос ЗРК С-400
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 во время встречи в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема не была в повестке дня», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция хочет вернуть России С-400 с целью улучшить отношения с США и вновь получить американские истребители F-35. При этом авторы материала утверждают, что Путин и Эрдоган якобы обсуждали этот вопрос на переговорах в Ашхабаде.

6 ноября стало известно, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов С-400 по требованию США.

