Экономика
12:22, 18 декабря 2025Экономика

В России нашли новый способ собрать денег с табачной отрасли

«Ъ»: Производителей и продавцов табака обяжут заплатить за смену адреса склада
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы Артем Кирьянов, Александр Спиридонов и Айдар Метшин придумали новый способ сбора средств с бизнеса, связанного с производством и распространением табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе, закрепляющего нормы лицензирования оборота табака, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о повышении размера пошлины за изменения в лицензию на выпуск и распространение соответствующей продукции до уровня пошлины за ее получение. Это означает, что с компаний увеличат сборы за переезд со склада на склад и за открытие новых точек.

По данным собеседника издания, меры направлены на борьбу с нелегальным импортом и контрафактной продукцией. В настоящее время рынок научился избегать проверок с помощью постоянной смены адреса хранения товара. Вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов подтвердил, что самый популярный механизм распространения контрафактной табачной продукции — это мобильные склады, размывающие цепочки поставок.

В то же время Кирьянов отметил, что повышение сборов с табачного рынка имеет своей целью не только наполнение бюджета, но и заботу о безопасности граждан.

Однако источники на табачном рынке уверены, что с ростом нагрузки столкнутся легальные производители и продавцы. Для крупных оптовых компаний периодическая смена складов входит в плановый цикл, поскольку бизнес постоянно ищет для себя лучшие условия и сталкивается с непредвиденными обстоятельствами. Новые адреса у дистрибьюторов и производителей могут появляться десятки раз в год по совершенно легальным обстоятельствам.

Глава Национального сообщества потребителей никотина Дмитрий Владимиров уверен, что инициатива депутатов ухудшит ситуацию с контрафактом. Участники серого рынка получать лицензию не будут, а из-за роста цен на легальную продукцию им удастся увеличить доходы.

Накануне, 17 декабря, Госдума приняла закон о запрете продажи сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта, если только точка не является единственной в населенном пункте. Решение вступит в силу 1 сентября 2026 года.

