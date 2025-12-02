Запрет продажи сигарет на остановках отложили

ТАСС: Запрет продажи сигарет на остановках перенесли с марта 2026-го на сентябрь

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий запрет на продажу в России табачной продукции, в том числе кальянов в торговых точках, расположенных на остановках общественного транспорта, но отложила вступление его в силу на полгода. Об этом со ссылкой на материалы заседания правкомиссии сообщает ТАСС.

Ранее предполагалось, что меры вступят в силу с 1 марта 2026 года, но теперь речь идет о 1 сентября. Власти полагают, что новый срок даст бизнесу для адаптации к изменениям в законодательстве.

Документ предлагает изменения в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что запреты коснутся всех киосков и магазинов, расположенных у остановок автобусов, трамваев и троллейбусов, железнодорожных платформ и станций метро. Единственным исключением решили сделать случай, когда торговая точка является единственной в населенном пункте, в которой продаются сигареты. Такая смягчающая мера предусмотрена для жителей небольших или удаленных поселений.

