Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 2 декабря 2025Экономика

Запрет продажи сигарет на остановках отложили

ТАСС: Запрет продажи сигарет на остановках перенесли с марта 2026-го на сентябрь
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий запрет на продажу в России табачной продукции, в том числе кальянов в торговых точках, расположенных на остановках общественного транспорта, но отложила вступление его в силу на полгода. Об этом со ссылкой на материалы заседания правкомиссии сообщает ТАСС.

Ранее предполагалось, что меры вступят в силу с 1 марта 2026 года, но теперь речь идет о 1 сентября. Власти полагают, что новый срок даст бизнесу для адаптации к изменениям в законодательстве.

Документ предлагает изменения в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что запреты коснутся всех киосков и магазинов, расположенных у остановок автобусов, трамваев и троллейбусов, железнодорожных платформ и станций метро. Единственным исключением решили сделать случай, когда торговая точка является единственной в населенном пункте, в которой продаются сигареты. Такая смягчающая мера предусмотрена для жителей небольших или удаленных поселений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев объявил «важный день для мира»

    Ведущая «Дома-2» заступилась за Долину и обвинила критикующих ее в травле

    Россияне оказались заблокированы в отелях Шри-Ланки из-за наводнений и оползней

    Разведка раскрыла планы Франции повоевать на Украине

    Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка

    Запрет продажи сигарет на остановках отложили

    Семенович жестко ответила на критику после получения медали

    Найденный мужчиной таинственный камень оказался ровесником Солнечной системы

    В Госдуме отреагировали на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

    На Украине рассказали о сохранении за Ермаком государственных постов после отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости