Экономика
08:39, 22 августа 2025Экономика

В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

«Ведомости»: В России решили запретить продажу табачной продукции на остановках
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в целом поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в Белом доме и близкие к комиссии.

При этом одно замечание комиссии к законопроекту, вносящему изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции, касается единственных точек в населенном пункте. В правительстве считают, что для них в законе следует сделать исключение.

В случае принятия документа с учетом замечаний новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Как отмечается в материале, изначально мнения в правительстве по этому поводу разошлись, но к концу лета все разногласия удалось урегулировать.

Авторы инициативы отмечали, что в настоящее время закон запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции на всех видах общественного транспорта, на территориях и в помещениях вокзалов, аэропортов, морских и речных портов. Таким образом, новое ужесточение требований станет продолжением системного подхода к снижению потребления табака.

Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова заметила, что доля торговых точек, которые попадут под ограничения, невелика, однако запрет отразится на статистике и станет ударом по малому бизнесу.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев оценил потери киосков на остановках в 15-30 процентов от товарооборота, потому что именно сигареты приводят к ним покупателя. По его мнению, инициатива выгодна скорее крупным торговым сетям, а сокращение потребления табака будет незначительным.

Ранее Минфин предложил изменить правила продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включив в них требование получать соответствующую лицензию. Выдавать эти документы, равно как и аннулировать, будет Росалкогольтабакконтроль, а продажа сигарет без нее может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.

