Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 18 декабря 2025Бывший СССР

Подразделения ВСУ перешли в круговую оборону в ДНР

Марочко: Подразделения ВСУ перешли в круговую оборону у Закотного в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в круговую оборону, чтобы удержаться на своих позициях у Закотного в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Успехи наших войск северо-восточнее Озерного, юго-западнее Ямполя и западнее Платоновки заставили украинских боевиков, находящихся в Закотном, перейти практически к круговой обороне», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что украинское командование уделяет большое внимание данному участку, так как населенный пункт расположен вблизи стратегических высот, взятие которых позволит контролировать обширные участки фронта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска начали артподготовку для дальнейшего взятия Закотного и Озерного в ДНР. Он уточнил, что удары наносятся по военным целям, для ослабления обороноспособности ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Москвичам рассказали о теплой погоде

    В Москве загорелся склад с лакокрасочной продукцией

    Популярная блогерша попала в страшное ДТП

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов угрозе для здоровья россиян

    Москвичам пообещали возвращение снега к Новому году

    Названа основная поддержка укрепившегося рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok