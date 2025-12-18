Подразделения ВСУ перешли в круговую оборону в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в круговую оборону, чтобы удержаться на своих позициях у Закотного в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Успехи наших войск северо-восточнее Озерного, юго-западнее Ямполя и западнее Платоновки заставили украинских боевиков, находящихся в Закотном, перейти практически к круговой обороне», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что украинское командование уделяет большое внимание данному участку, так как населенный пункт расположен вблизи стратегических высот, взятие которых позволит контролировать обширные участки фронта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска начали артподготовку для дальнейшего взятия Закотного и Озерного в ДНР. Он уточнил, что удары наносятся по военным целям, для ослабления обороноспособности ВСУ.